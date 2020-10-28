Труп федерального судьи обнаружили в Ленобласти

Труп федерального судьи, страдавшего онкологией, нашли в Гатчине. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мертвого федерального судью нашли в квартире в Гатчине в Ленобласти. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах. Сейчас место происшествия изучают следователи-криминалисты. Тело погибшего намерены передать на судмедэкспертизу. Рядом с судьей лежало ружье.

- У мужчины огнестрельное ранение. Известно, что последние годы он страдал онкологическим заболеванием. Идет расследование, отрабатывается версия суицида, - коротко отметил источник «КП-Петербург».

Информации о том, возбуждено ли уголовное дело, пока нет. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, сейчас силы центрального аппарата СК РФ брошены на расследование убийства депутата Александра Петрова в Выборге. При это областные коллеги занимаются распутыванием кражи из дома бизнесмена и отца экс-гонщика «Формулы 1», совершенной еще до трагедии.