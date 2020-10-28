Фура с цистерной повалила линию электропередачи и устроила огромную пробку в Санкт-Петербурге

Фура снесла столб с электрическими проводами в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Фура с цистерной угодила в ДТП, влетев в линию электропередачи на перекрестке проспектов Непокоренных и Гражданского в Санкт-Петербурге. В итоге зацепившиеся за верх грузовика провода рухнули на асфальт и остановили других автомобилистов. На месте образовалась, как рассказывают очевидцы, «адская» пробка. В соцсетях горе-водителя ругали за то, что он заехал не на ту дорогу и превысил установленные габариты.

Сама фура, зацепившая цистерной провода, стоит поодаль от места аварии, словно она ни при чем. Фото: vk.com/spb_today

- Троллейбусы стоят, адская пробка со всех сторон за несколько кварталов до перекрестка. Попавшие в пробку не выбрались, но некоторые машины объезжали по тротуару. Специальная техника восстанавливает обрыв, - сообщил об инциденте очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Судя по «Яндекс Картам», небольшие пробки на месте сохранились и к полуночи. От ГИБДД информации о пострадавших и причинах аварии не поступало. По словам свидетелей, которым «посчастливилось» поучаствовать в ДТП, искрящиеся провода рухнули на несколько легковушек.

- Где видео найти можно, как провода падать начали? Хоть посмотрю, как я под ними и с ними проехал на крыше. Машину жалко! Новая, - пишет раздосадованный водитель.