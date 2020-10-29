11-летний мальчик отравился психотропами в Петергофе

Полиция выясняет обстоятельства отравления школьника психотропами в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

11-летний ребенок отравился психотропными веществами во время осенних школьных каникул в Петергофе. Мальчик пришел в неадекватном состоянии в гости к своей однокласснице. Шокированная девочка рассказывает, что помогла ему перейти порог, а затем сообщила обо всем взрослым и вызвала скорую помощь. Школьника срочно госпитализировали.

- В полицию поступило сообщение из детской городской больницы об остром пероральном отравлении веществом депримирующего действия у 11-летнего мальчика. Родителей уже оповестили, они в больнице. Пока что ребенок находится в тяжелом состоянии, его нельзя опрашивать, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Прорабатывается несколько версий. О характеристике мальчика из школы не сообщается, как и о благополучии семьи.