Суд арестовал болельщика «Зенита», взорвавшего петарду на стадионе

Болельщик "Зенита" получил два дня ареста за "шоу" с петардой на стадионе. Фото: Александр ГЛУЗ

Петроградский районный суд назначил два дня административного ареста болельщику «Зенита», который «пошалил» с петардой на «Газпром Арене» во время матча сине-бело-голубых с «Рубином», закончившегося поражением петербуржцев со счетом 1:2. Фанат вину признал, но пояснил, что при задержании никто не мог ему внятно объяснить, в чем он провинился.

- Болельщик создал угрозу жизни и здоровью для себя и всех окружающих путем использования пиротехники. Помимо административного ареста ему назначили запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Также суд оштрафовал на 10 тысяч рублей приятеля горе-фаната, который участвовал в «пиротехническом шоу». Но этим все не ограничилось – ему тоже запретили посещать все виды спорта ровно на год. Время покупать подписку на футбольный телеканал.