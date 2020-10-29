База доноров антиковидной плазмы увеличилась до 500 человек в Санкт-Петербурге

База доноров плазмы с антителами к COVID-19 выросла со 100 до 500 человек в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель главврача Горстанции переливания крови Санкт-Петербурга Наталья Орлова похвалила сознательных горожан за значительное увеличение базы доноров антиковидной плазмы (с антителами - Прим.ред). Теперь кровь регулярно сдают около 500 человек, переболевших коронавирусом. Этого запаса целебной плазмы, предназначенной для переливания некоторым пациентам в тяжелой форме COVID-19, хватит минимум на месяц.

- База доноров регулярно пополняется с 28 сентября после паузы. Это связано с ростом заболеваемости и истощением былых запасов. На сегодняшний день в ней состоит около 500 человек. Для нас набирают доноров уже несколько стационаров города и мы сами. Все доноры перенесли коронавирус в условиях поликлиники амбулаторно и сами проявили активную позицию и обратились к нам, - сообщила Наталья Орлова в эфире телепрограммы «Обратная связь».