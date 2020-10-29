Частный дом сгорел в Киришском районе Ленинградской области

Жилой дом сгорел в Киришском районе Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной пожар произошел в Ленинградской области. На этот раз беда заглянула в сельское поселение Березка в Киришском районе. В 5 часов утра в четверг, 29 октября 2020 года, на пульт МЧС региона поступило сообщение о возгорании. Бригада спасателей немедленно выехала на место.

- Прибывшая на место дежурная смена номер 58 пожарно-спасательной части Ленинградской области в составе восьми человек и двух единиц техники, увидела, что горит жилой дом, - сообщили в главном управлении МЧС региона.

Пламя успело охватить частный дом на общей площади в 48 квадратных метра.

Спасатели принялись за работу и уже через час, к 6:03 ликвидировали возгорание и занялись проливкой,

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают причину возгорания.