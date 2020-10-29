Атлантическое тепло придет 29 октября в Санкт-Петербург

Теплая осень установится в Петербурге 29 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теплая осень продолжает шагать по Санкт-Петербургу и никак не хочет уступать место зиме. Так, в четверг, 29 октября 2020 года, в городе установится влажное атлантическое тело. Вероятно, пройдут небольшие дожди, облака скроют небо, а температура воздуха снова поднимется выше климатической нормы.

- Сегодня, 29 октября, обширный циклон, кружащий над Баренцевым морем, по своей южной периферии продолжит закачивать к берегам Невы массы влажного и очень теплого атлантического воздуха. В такой ситуации в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон будет на 5-6 градусов превышать климатическую норму, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в Петербурге днем прогреется до 10-12 градусов выше нуля, в Ленинградской области плюс 8-13 градусов. Ветер теплый, юго-западный 3-8 метров в секунду.