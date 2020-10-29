На видео попал поджигатель иномарки в Выборгском районе Ленинградской области

Полицейские в Выборгском районе Петербурга разыскивают поджигателя иномарки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает человека, который поджег автомобиль жительницы Выборгского района. Поздно вечером в среду, 28 октября 2020 года, около 23:28 часов на экстренный номер поступило сообщение о том, что у дома 25 по 1-му Муринскому проспекту горит машина. Спасатели немедленно выехали на место.

- Также на вызов прибыли сотрудники полиции. У указанного дома они обнаружили обгоревший автомобиль "Шкода", на котором отчетливо виделись следы поджога, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Сгоревшая машина принадлежит 36-летней местной жительнице. В результате пожара у автомобиля сгорел моторный отсек. Из людей никто не пострадал.

Правоохранители начали изучать камеры наблюдения, установленные во дворе, и увидели поджигателя. На видео попал момент поджога. Сначала видно, как какой-то человек осторожно подходит к машине, делает что-то рядом несколько секунд, после чего авто воспламеняется.

Сотрудниками полиции принты все необходимые меры к установлению личности, розыску и задержанию злоумышленника.