Полиция поймала похитителя ящиков с пожертвованиями из храма в Ленинградской области

Полиция раскрыла кражу ящиков с пожертвованиями из храма в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Полиция Приозерского района Ленинградской области раскрыла кражу из храма Андрея Первозванного в поселке Васильево. 24 октября 2020 года за помощью к правоохранителям обратился священник прихода и рассказал, что из церкви пропали ящики с пожертвованиями.

- Выяснилось, что неизвестный человек вскрыл входную дверь в церковь и украл два ящика с деньгами, пожертвованными прихожанами. Точная дата кражи не установлено. Это произошло с 18 по 24 октября, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Общая сумма похищенного - около 21 тысячи рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Стражи порядка сработали оперативно. Спустя несколько дней они задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина. Ранее он уже был судим за незаконную миграцию в Россию.

Оказалось, что дверь храма мужчина взломал обычной фомкой, которую полиция нашла у него и изъяла. Деньги к этому времени подозреваемый потратил на покупку нового смартфона. Сейчас мужчина находится под стражей.