Поезд сбил насмерть пенсионерку на железнодорожной станции в Ленинградской области

Грузовой поезд насмерть сбил старушку в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Управление на транспорте МВД по Северо-Западу начало проверку в связи с гибелью пожилой женщины на железнодорожной станции Кирилловское в Ленинградской области. Днем в среду, 28 октября 2020 года, в дежурную часть поступило сообщение, что пенсионерку сбил грузовой поезд.

- Трагедия произошла в около 14:20 часов. Полиция быстро установила личность женщины - это была 71-летняя уроженка Ленобласти, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Оказалось, что в разгар буднего дня, женщина решила перейти железнодорожные пути в неположенном месте. При этом она не обратила внимание на приближение грузового поезда. Машинист пытался подавать пенсионерке звуковые сигналы и даже применил экстренное торможение. Однако состав полностью остановиться не смог и снес старушку. От травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.