Источники жуткой вони убрали в двух районах Санкт-Петербурга

В двух районах Петербурга убрали источники неприятных запахов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге устранили источники неприятных запахов в Выборгском и Калининском районах. В четверг, 29 октября 2020 года, комитет по природопользованию рассказала, что местные жители начали жаловаться на жуткую вонь и черный дым, которые несутся со стороны коллективных автостоянок. Ведомство начало проверку.

- Оказалось, что некоторые владельцы гаражей оборудовали в них печи, в которых сжигали отработанные масла и отходы разной древесины, - сообщили в Смольном.

Только на трех стоянках в Калининском районе было уже демонтировано 19 печных труб, в Выборгском - шесть.

Руководство регионального отделения провело внутреннюю проверку по всем городским объектам, после чего приняты меры по ликвидации печного оборудования с дымоходами в гаражах.

Новых фактов сжигания отходов в результате мониторинга с использованием беспилотного летательного аппарата выявлено не было.