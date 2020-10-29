Более 38 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 38 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала осени в Санкт-Петербурге увеличилось количество тестов на коронавирус, которые делают каждый день медицинские учреждения. По данным Смольного на четверг, 29 октября 2020 года, накануне обследование прошли более 38 тысяч человек. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней, после обработки в лабораториях.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38424 человека. Под медицинским наблюдением находится 3037 человек. Из них 36 - в обсерваторе, 1715 - контактные, 1286 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Как следствие увеличения охвата тестирование - рост числа новых выявленных заболевших. Петербург продолжает каждый день устанавливать новые рекорды. Накануне коронавирус был подтвержден у 727 человек. Всего официально заразились почти 59 тысяч человек.