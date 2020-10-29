120 тысяч «левых» пачек сигарет и табака для кальяна изъяли на рынке в Санкт-Петербурге

Нелегальный табак изъяли на оптовом рынке в Петербурге. Фото: СЗТУ

Огромное число пачек сигарет и кальянного табака изъяли во время рейда на одном из оптовых рынков Санкт-Петербурга. С визитом сюда нагрянули полицейские и таможенники. Весь изъятый товар оказался нелегальным и не имел российских акцизных марок.

- 120 тысяч пачек сигарет и табака для кальяна выявили сотрудники Северо-Западной оперативной таможни совместно с Управлением «К» ФСБ России и представителями Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, - сообщает пресс-служба таможни.

Найденный на оптовом складе табак был произведен в странах Евросоюза, Арабских Эмиратах и Республике Беларусь.

Всего силовики нашли 119 545 «левых» пачек сигарет и 287 настолько же легальных пачек кальянного табака.

Весь товар изъяли. На хозяев склада завели административное дело за нелегальный оборот табака. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей.