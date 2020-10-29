Семак прокомментировал третье поражение «Зенита» подряд

Семак не считает три поражения "Зенита" катастрофой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» ушел в традиционное для себя осеннее пике и выдал серию из проигранных матчей. Два из них пришлись на Лигу Чемпионов, что почти лишило сине-бело-голубых шансов на выход из группы. Тем не менее, главный тренер клуба с берегов Невы оптимизма не теряет. Результаты команды Сергей Семак прокомментировал после игры с «Боруссией».

- И победы, и поражения - это часть работы. Что касается сегодняшнего матча — можно было выиграть, но сложно. Что касается матчей с «Брюгге» и «Рубином» — такое бывает; мы играли лучше, но не всегда победы приходят тогда, когда их ждешь. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу, - заявил наставник «Зенит», чьи слова приводит клубная пресс-служба.

По мнению Семака, «Боруссия» играла слишком хорошо, много прессинговала и не дала ничего создать «Зениту». А печальный результат предопределили ошибки, приведшие к пенальти в ворота сине-бело-голубых и второму мячу, пропущенному на 90-й минуте.

А в городе уже пошли слухи о замене Семака на аргентинца Маурисио Почеттино.