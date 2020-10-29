Власти Карелии потребовали установить обеззараживатели воздуха и защитные экраны во всех магазинах

Власти Карелии потребовали установить экраны и обеззараживатели воздуха во всех магазинах. Фото: vk.com/id419407976 / Артур Парфенчиков

Во всех в торговых объектах, предприятиях общепита и сферы услуг Карелии должны быть установлены обеззараживатели воздуха и защитные экраны. Такое распоряжение из-за роста заболеваемости коронавирусом подписал глава республики Артур Парфенчиков.

- Во всех предприятиях и организациях, где сотрудники контактируют с посетителями, до 1 декабря на кассах или в зонах расчета с клиентами должны быть установлены защитные экраны высотой не менее 2,2 метров и шириной не менее 1,5 метров, -говорится в тексте документа, приведенном на страничке Парфенчикова ВКонтакте.

Обеззараживатели надо установить до 15 декабря. Причем эти нормы касаются самозанятых граждан, работающие в сфере услуг и распространяются на спортивные объекты Карелии.

Кроме этого, детям до 16 лет запрещается посещать торговые центры без сопровождения взрослых в период с 1 по 30 ноября, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников, особенно старшего возраста, на удаленку.