Стали известны причины смерти хореографа Давида Авдыша, который умер в Санкт-Петербурге

Хореограф Давид Авдыш умер в Санкт-Петербурге после длительной и тяжелой болезни. Фото: fsrussia.ru

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвали причины смерти хореографа Давида Авдыша, работавшего со многими известными тренерами и спортсменами, в том числе и Евгением Плющенко.

- Известный хореограф Давид Авдыш ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, - говорится в сообщении пресс-службы ФФККР.

Отметим, что за годы работы с фигуристами Давид Авдыш ставил номера и программы подопечным прославленного Тренера Алексея Мишина, а также был постановщиков всех танцев спортивной пары Оксана Казакова - Артур Дмитриев, которые тренировались у Тамары Москвиной.

- Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Давида Авдышовича Авдыша. Светлая память, - говорится в некрологе.

Напомним, что о смерти 68-летнего тренера-хореографа, работавшего со сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию, стало известно утром 29 октября.