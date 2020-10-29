Число заболевших коронавирусом за сутки побило рекорд в Санкт-Петербурге 29 октября 2020 года

Еще 758 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 29 октября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия продолжает бить в Северной столице все рекорды. Число новых зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 октября 2020 года составило 758 человек. Вместе с тем и по России установлен рекорд заболеваемости. За сутки инфекция выявлена у 17 717 жителей страны.

- За время пандемии в Петербурге коронавирус уже подтвержден у 59 721 человек. Из них полностью удалось излечиться 37 672 пациентам, 424 выписались за последние сутки. Жертвами инфекции стали 3 765 человек (+34 за сутки), - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Северная столица давным давно побила рекорд по заражаемости первой волны коронавируса, который был установлен в мае. Тогда заболели сразу 541 человек.

В городе продолжается активное обследование населения. Накануне анализы на тестирование сдали более 38 тысяч жителей Петербурга.