Испытания теплосетей для подготовки к зиме завершились в Санкт-Петербурге

В Петербурге полностью завершены плановые испытания тепловых сетей на максимальную температуру Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приближается зима, поэтому городские службы активно готовятся к наступлению холодов. В четверг, 29 октября 2020 года, Смольный отчитался о том, что в городе завершились плановые испытания тепловых сетей на максимальную температуру. В течение месяца специалисты проверили 900 километров сетей в городе и заменили 40 метров ненадежных труб.

- Обычно теплосети проверяют на устойчивость к нагрузкам в конце предыдущего отопительного сезона. В этом году из-за пандемии мы перенесли температурные испытания с весны на осень. Это было сделано, чтобы не отключать в домах отопление и горячую воду, сохранить здоровье петербуржцев, многие из которых находились на самоизоляции, - пояснил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Работе энергетиков помогла теплая осень. Специалисты ГУП "ТЭК" успели провести 21 испытание в 992 домах. "Теплосеть" проверила свои магистрали в Центральном, Адмиралтейском, Невском и Кировском районах. И все это до наступления холодов.