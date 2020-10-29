Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Петербуржец голым телом сел на капот полицейской машины ради фотосессии

Стражи порядка шутку не оценили
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)
Петербуржец голым телом сел на полицейский автомобиль.

Петербуржец голым телом сел на полицейский автомобиль.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга попал под суд за то, что устроил фотосессию на капоте полицейского автомобиля. На капот машины он сел голым телом, спустив штаны и трусы. Стражи порядка выходку не оценили и схватили горе-шутника. А сегодня мужчина предстал перед судом.

- 27 октября 2020 года в 23 часа 30 минут обвиняемый, находясь у дома 31 по Тепловозной улице, приспустив брюки с трусами, в полуобнаженном виде, сел на капот патрульного автомобиля «Hyundai Solaris», демонстративно предоставляя себя для сьемки посторонними лицами на телефон для последующей публикации в сети Интернет, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Убегая, хулиган свернул зеркало на полицейской машине, а при задержании оказывал сопротивление и нецензурно ругался. Причиной удали молодецкой был алкоголь.

В суд протрезвевшего хулигана привезли прямо из отделения полиции. На заседании он раскаялся и вину признал. Уголовное дело заводить не стали, а мелкое хулиганство обошлось мужчине в 1500 рублей штрафа.