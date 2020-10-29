Петербуржец голым телом сел на капот полицейской машины ради фотосессии

Петербуржец голым телом сел на полицейский автомобиль. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга попал под суд за то, что устроил фотосессию на капоте полицейского автомобиля. На капот машины он сел голым телом, спустив штаны и трусы. Стражи порядка выходку не оценили и схватили горе-шутника. А сегодня мужчина предстал перед судом.

- 27 октября 2020 года в 23 часа 30 минут обвиняемый, находясь у дома 31 по Тепловозной улице, приспустив брюки с трусами, в полуобнаженном виде, сел на капот патрульного автомобиля «Hyundai Solaris», демонстративно предоставляя себя для сьемки посторонними лицами на телефон для последующей публикации в сети Интернет, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Убегая, хулиган свернул зеркало на полицейской машине, а при задержании оказывал сопротивление и нецензурно ругался. Причиной удали молодецкой был алкоголь.

В суд протрезвевшего хулигана привезли прямо из отделения полиции. На заседании он раскаялся и вину признал. Уголовное дело заводить не стали, а мелкое хулиганство обошлось мужчине в 1500 рублей штрафа.