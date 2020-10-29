Профессиональных автоугонщиков задержали в Санкт-Петербурге

Задержаны участники группы профессиональных автоворов, которые угоняли в Петербурге исключительно марки «Рено» Фото: принтскрин видео.

Полицейские Санкт-Петербурга поймали двух участников группы профессиональных автоворов. Задержанные 28 октября 2020 года - 33-х и 34-летний земляки из Читы. Как оказалось, что они входят в группировку, которая работает только с одной маркой автомобилей - "Рено".

- После хищений угонщики изменяли идентификационные обозначения иномарок для дальнейшей легализации и сбыта с документами от автомобилей, получивших тотальные повреждения. Вышли на след злоумышленников сотрудники полиции при расследовании краж автомобилей "Рено Логан" и "Рено Дастер", похищенных в сентябре и октябре текущего года в Невском районе Петербурга, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Во время обысков в гаражном кооперативе в Мурино и в гараже частного дома в Токсово полиция нашла четыре машины: "Сандеро", "Логан" и два "Дастера". Все они числятся в угоне.

Там же полицейские нашли и кучу приспособлений для угона машин и "заметания" следов. Возбуждено уголовное дело. Остальных профессионалов разыскивают.