Новая школа на 1,3 тысячи мест появится в Приморском районе Санкт-Петербурга

Новая школа откроется в Приморском районе Петербурга в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга началось строительство школы. Как уточнили в Смольном в четверг, 29 октября 2020 года, учебное заведение появится в микрорайоне Каменка на Комендантском проспекте. Общеобразовательная школа готова будет принять на обучение 1375 детей.

- Этот район - один из самых интенсивно развивающихся, здесь активно идет жилищная застройка, поэтому социальные объекты очень востребованы. Деньги на обеспечение жителей района социальной инфраструктурой в бюджет заложены, - отметил губернатор Александр Беглов.

Строительством школы занимается ООО "Норд-Строй". Сегодня компания уже установила пробные сваи и ведет испытания на несущую способность.

Планируется, что новая школа будет готова уже в июне 2022 года, чтобы успеть открыться для учеников в День знаний.

Всего в 2020 году за бюджетные средства город планирует построить 37 социальных объектов. Из них 11 детских садов, 5 школ, 9 объектов здравоохранения.