Исторический «Особняк О. В Серебряковой» на набережной Кутузова выставили на торги за 190 миллионов рублей

Особняк на набережной Кутузова выставили на торга за 190 миллионов рублей. Фото: РАД / auction-house.ru

Историческое здание, расположенное на набережной Кутузова, 22А, более известное как «Особняк О. В Серебряковой», выставлено на торги. Дом постройки 1902 года находится в самом центре Петербурга, поэтому и начальная стоимость на него назначена немалая – 190 миллионов рублей.

- Особняк расположен между Литейным и Троицким мостами, неподалеку от станций метро «Чернышевская» и «Площадь Ленина». Рядом находятся офисы крупных компаний, магазины, кафе, медцентры и пр. Из окон помещений открывается вид на Неву, Петропавловскую крепость и крейсер «Аврора», - говорится в описании лота на сайте Российского аукционного дома.

Как отмечается, особняк идеален для выкупа под престижный офис собственной компании или под организации офисного пространства для сдачи в аренду.

Напомним, что ранее в здании располагались учебно-производственный комбинат, совет ветеранов, проектно-конструкторское бюро «Главленстройматериалы» и даже Центральная библиотека судостроения.

Сейчас особняк пустует.