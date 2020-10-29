Туман накроет Ленинградскую область в пятницу 30 октября

Туман вновь накроет Ленобласть в пятницу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снова туман накроет Ленинградскую область. Управление МЧС региона предупредило местных жителей о том, что белая пелена затянет область в пятницу, 30 октября 2020 года. При этом в регионе ожидаются дожди и небольшое похолодание.

- 30 октября на территории Ленинградской области в отдельных районах ожидается туман. В связи с этим повышается вероятность ДТП, ЧП на воде, в воздухе и лесу, - напомнили в МЧС 47-го региона.

В тумане сильно снижается видимость, и человеческий глаз теряет способность четко рассчитывать расстояние до предметам. Поэтому автомобилистам рекомендуется либо откладывать поездки, либо соблюдать скоростной режим езды очень медленный и плавный.

Добавим, что в пятницу в Ленинградской области будет около 8-10 градусов тепла, в течение дня пройдутся небольшие дожди. А суббота пройдет почти без осадков.