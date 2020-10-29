Вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду № 92 Красносельского района Петербурга

В детском саду Красносельского района малыши заболели сальмонеллезом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сразу четверо воспитанников детского сада № 92 Красносельского района Санкт-Петербурга оказались на больничной койке из-за сальмонеллеза, который они подхватили в дошкольном учреждении. В ЧП уже начал разбираться местный Роспотребнадзор.

- В связи с регистрацией случаев кишечных инфекций среди детей ГБДОУ «Детский сад № 92» по улице Маршала Казакова, дом 78, корпус 2, Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу незамедлительно приступило к проведению эпидемиологического расследования, - сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы установили, что всего симптомы острой кишечной инфекции возникли у семи детей в возрасте от 2 до 7 лет и одного взрослого.

Четверо малышей положили в Филатовскую больницу, а остальных оставили под амбулаторным наблюдением врачей.

В самум детсаду сделаны смывы с оборудования, инвентаря и рук персонала на пищеблоке, взяты пробы продуктов и готовой еды. В садике также провели дезинфекцию.

Причины ЧП устанавливаются.