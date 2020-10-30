Огромная очередь из "скорых" и "реанимаций" выстроилась у больницы Мечникова в Санкт-Петербурге

Большую очередь в больницу Мечникова заметили в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга снова запечатлели огромную очередь медицинских машин у больницы. В пятницу, 30 октября 2020 года, в социальной сети появилось фото "пробки" из автомобилей скорой помощи и реанимации у больницы имени Мечникова. Горожане стали предполагать, что ситуация с коронавирусом в Северной столице не простая.

- Сначала мы отказываемся сидеть дома, потом мы отказываемся носить маски, "намордники для лохов", а потом возмущаемся, что в больницах людей в коридоре размещают, - высказался один из петербуржцев.

Другие попросили не наводить панику, ведь, как говорит Смольный, места в больницах есть, плюс работает временный госпиталь в Ленэкспо.

Одна из горожанок заметила, что живет напротив больницы и не видит никаких очередей из машин. Другие напомнили, что автомобили могут стоять в очередь на обязательную дезинфекцию.