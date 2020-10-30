Легковушка провалилась в огромную дыру на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге

Машина провалилась в яму на проспекте Ветеранов Фото: принтскрин видео.

На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге автомобиль провалился в дыру, пока ехал по дороге. Инцидент произошел вечером в четверг, 29 октября 2020 года. Очевидцы в социальной сети рассказали о том, что неожиданно машина оказалась в яме, находившейся на огороженной части дороги.

- Если на переднем бампере найдут следы наливных бонов, значит ограждение было, если нет, то хозяин котлована попал, - прокомментировал ситуацию в соцсети один из участников обсуждения.

На видео, опубликованном в сети видно, как прохожие бросились к машине, чтобы помочь водителю выбраться. Других спасателей на тот момент на кадрах нет.

Очевидцы удивились, как автомобиль мог оказаться в дыре, ведь вокруг участка выставлены красные блоки и знаки, предупреждающие о ремонте дороги. Некоторые решили, что ограда стояла не везде, либо водитель смотрел совсем не на дорогу.