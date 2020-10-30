Облака и дожди принесет атмосферный фронт в Санкт-Петербург 30 октября 2020 года

Дождь пройдет в Петербурге в пятницу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теплая осень все еще держится в Санкт-Петербурге. В пятницу, 30 октября 2020 года, погода в городе без перемен. В Северной столице снова пасмурно, дождливо и, при этом, тепло. Поэтому, выходя из дома, стоит прихватить зонт, пальто с высоким воротом или капюшоном и непромокаемую обувь.

- Сегодня, 30 октября, синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять атмосферный фронт, вытянувшийся по территории региона с юго-запада на северо-восток. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе днем будет держаться в пределах 9-11 градусов тепла, в Ленобласти - плюс 7-12 градусов. Ветер сменит направление с южного и подует с севера, северо-запада, сила до 3-8 метров в секунду.

Впереди выходные, которые пройдут без осадков. Однако в городе немного похолодает до 5-8 градусов выше нуля.