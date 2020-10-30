Гонщик на "Шевроле" стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП на "Скандинавии"

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на трассе "Скандинавия". Трагедия произошла около 19 часов вечера 28 октября 2020 года на 164 километре дороги в Выборгском районе. Женщина-пешеход пыталась перейти шоссе по пешеходному переходу, однако водитель "Шевроле" не заметил этого.

- Управляя автомобилем "Шевроле Лачетти", 54-летний водитель сбил женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место сразу же выехали экстренные службы и дорожные инспекторы. На вид женщине 35-40 лет. Ее личность пока что не установлена. Сейчас правоохранители разыскивают родственников и знакомых погибшей, чтобы сообщить о ее смерти.

В отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, которое повлекло за собой смерть человека. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.