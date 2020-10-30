Полиция нашла угнанный у стилиста "Мерседес" в Санкт-Петербурге

Полицейские раскрыли угон иномарки у петербургского стилиста / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге задержали автоугонщика, подозреваемого в краже автомобиля "Мерседес" у местного стилиста. Вечером 26 октября 2020 года в полицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что у него угнали машину. Автомобиль, стоимостью в полмиллиона рублей, был припаркован у дома 42 на проспекте Ветеранов.

- При этом хозяин уточнил, что накануне потерял один из комплектов ключей от машины. Возможно, угонщик воспользовался ими для кражи, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские начали просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы отследить передвижения автомобиля. В итоге из Кировского района машина "привела" их в поселок Стрельна. В четверг, 29 октября, именно там полицейские и нашли похищенную машину, у которой уже стояли "левые" номера.

Подозреваемый в угоне тоже задержан. Им оказался 30-летний гражданин одной из стран Закавказья по имени Важико. Ранее он судим за кражу и угон.

Сейчас правоохранители ведут уголовное дело, а также выясняют, причастен ли мужчина к другим случаям угона.