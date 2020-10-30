Голого петербуржца арестовали за преследование 15-летней девочки в Парголово

Обнаженного преследователя школьницы задержали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга в четверг, 29 октября 2020 года, заключил под стражу мужчину, который подозревается в домогательствах и развращении малолетних. Все началось в среду, когда жители поселка Парголово в Выборгском районе города заметили автомобиль, в котором сидел голый мужчина. Переодически он выходил в неглиже на улицу и пугал детей.

- Прибыв на место, машины с мужчиной уже не было. Позже поступило заявление от местной жительницы, которая рассказала, что некий мужчина домогался ее дочери 2005 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девочка подвергалась нападению дважды: около 14:30 часов 8 октября и в 13:00 16 октября. Каждый раз обнаженный мужчина приставал к школьнице с сексуальным намерением.

Подозреваемого задержали у дома на Заречной улице в Парголово вечером 29 октября. Им оказался 49-летний монтажник пожарной сигнализации. Сейчас он находится под стражей, а следствие ищет других возможных его жертв.