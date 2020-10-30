Водитель БМВ погиб в лобовом ДТП с грузовиков в Ям-Ижоре

Смертельное ДТП произошло в Ям-Ижоре. Фото: vk.com/spb_today / Андрей Голубничев

Смертельное ДТП произошло утром 30 октября в Тосненском районе Ленинградской области. Около 9:00 в районе Ям-Ижоры лоб в лоб столкнулись BMW X3 и грузовой автофургон. Грузовик от удара съехал в кювет и перевернулся на бок, а водитель немецкого кроссовера погиб.

- В Ям Ижоре столкнулись BMW и фура. Водитель BMW скончался на месте, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованном там же в соцсетях видео, хорошо заметно, что вся водительская часть легковой иномарки сильно разбита. Рядом остановились несколько машин, проезжавших мимо, которые попытались помочь пострадавшим. Точное число раненых в аварии пока неизвестно.

Позднее на место также прибыли машины ГИБДД, скорой помощи и спасатели. А для того, чтобы поставить на колеса грузовик, видимо придется вызывать кран. Состояние водителя грузовой машины не уточняется. Официальной информации из ГИБДД пока не поступало.

Точные причины, обстоятельства и виновника аварии установят дознаватели Госавтоинспекции.