Более 36 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус за последние сутки

Еще 36 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с распространением коронавирусом и массовое тестирование. По данным Смольного на пятницу, 30 октября 2020 года, за последние сутки обследование прошли более 36 тысяч человек. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36176 человек. Под медицинским наблюдением находится 2986 человек. Из них 86 - в обсерваторе, 1487 - контактные, 1413 - на самоизоляции, - сообщили в администрации города.

Тем временем, горожане рассказывают, что наблюдают огромные очереди из медицинских автомобилей у больницы имени Мечникова. В соцсетях полагают, что в медучреждении очень большая нагрузка.

Напомним, что в Петербурге за время пандемии в Петербурге заболели 60 тысяч человек, из них выздоровели более 37 тысяч, скончались 3,7 тысяч пациентов.