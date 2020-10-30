24-летнего бомжа задержали за домогательства к 8-летней девочке в парадной дома в Санкт-Петербурге

Петербургская полиция задержала бомжа за домогательство к маленькой девочке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция поймала мужчину, который домогался маленькую девочку в парадной дома в Московском районе города. Подозреваемого задержали вечером в четверг, 29 октября 2020 года. Поймать мужчину удалось благодаря камере видеонаблюдения, которая была установлена в подъезде дома.

- Заявление в полицию поступило 27 октября. Сообщалось, что около 12:30 часов в тот день в парадной дома 32, корпус 2, по улице Типанова неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Изучив видео, на котором видно мужчину, полиция вышла на подозреваемого. Его задержали около 12:00 часов 29 октября у дома 51 по проспекту Космонавтов. Оказалось, что к девочке приставал 24-летний парень-бомж.

Подозреваемый находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.