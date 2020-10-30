Украинка после секса перерезала горло 61-летнему петербуржцу

После ночи с женщиной 61-летнего петербуржца нашли с перерезанным горлом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавым убийством завершилась совместное времяпрепровождение 41-летней украинки и 61-летнего петербуржца. Утром 29 октября ее нашли пьяной, а его – мертвым. У мужчины было перерезано горло.

- В 11:41 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в квартире дома 6 по улице Петра Смородина обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями в шею, - сообщает источник в «КП-Петербург» правоохранительных органах.

Приехавшие на место оперативники нашли труп 61-летнего хозяина квартиры, а также его гостью – гражданку Украины. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что она нигде официально не работает и не имеет регистрации в Петербурге. Украинку задержали и отвезли в отделение.

С места происшествия следователи изъяли нож, одежду и тапочки со следами крови, а также два презерватива (один использованный, один со следами рук).

Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.