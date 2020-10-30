В Выборге поймали серийного педофила

Жителя Выборга подозревают в серийном развращения подростков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

29-летнего жителя Выборгского района Ленинградской области подозревают в серии эпизодов развращения несовершеннолетних. По версии правоохранительных органов, мужчина знакомился с детьми в соцсетях и выманивал их интимные фото и видео.

- Задержанному инкриминируется 11 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ (развратные действия), - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Ленинградской области.

Известно, что до суда молодой житель Выборга будет находиться под стражей в Следственном изоляторе. Впрочем, наказание по предъявленному ему обвинению может оказаться совсем не строгим.

По статье предусмотрена «вилка» от обязательных работ на срок до 440 часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ до пяти лет до свободы на срок до трех лет. Также виновнику могут ограничить род деятельности в будущем. Например, запретить работать с детьми.