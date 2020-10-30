Чиновники пояснили, на сколько подорожает проезд в Санкт-Петербурге в 2021 году

В Санкт-Петербурге подорожает проезд на общественном транспорте. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге второй день обсуждается повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков подтвердил «Комсомолке», что тарифы, действительно, изменятся с 1 января 2021 года. Мера эта, по словам чиновника, вынужденная, обусловлена, прежде всего, ежегодной индексацией социальных выплат и повышением цен на топливо, электричество.

Согласно информации комтранса Санкт-Петербурга, подорожает прежде всего так называемый «гостевой тариф» - то есть, стоимость разовых поездок по жетону (если мы говорим о метро) или по билету (автобус, троллейбус, трамвай и так далее).

- Повышение составит 5 рублей - таким образом одна поездка в подземке обойдется жителям и гостям Санкт-Петербурга в 60 рублей, а на наземном транспорте - в 55 рублей, - пояснил Поляков.

Билеты «длительного пользования» тоже подорожают, но, по словам Полякова, это подорожание будет незначительным.