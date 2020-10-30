Резкий скачок заболевания коронавирусом в Санкт-Петербурге произошел 30 октября 2020 года

Еще 801 человек заразились коронавирусом в Петербурге на 30 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия COVID-19 в Северной столице перешла очередной рубеж. На пятницу, 30 октября 2020 года, в городе зафиксирован новый рекорд заболевания. Так, число новых зараженных в Санкт-Петербурге - 801 человек.

- За время пандемии в Петербурге заболели уже 60 522 человек. Из них выздоровели 38 089 человек, 417 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 3 801 пациентов, 36 за последний день, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Надо отметить, что число новых заболевших скакнуло резко за одни сутки. Буквально накануне было выявлено только 758 зараженных. До того около шести дней ежедневное число заболевших не превышало 730 человек.

Напомним, что в городе активно проходит обследование населения на коронавирус. Так, накануне 36 176 человек сдали анализы на наличие инфекции. Также в городе усилили контроль за соблюдением масочного режима.