Еще 34 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 34 человека умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще 34 летальных случая от коронавируса зафиксированы в Санкт-Петербурге на утро 30 октября. Такие данные приводит общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «ковид-19» в стране.

- По состоянию на 10:40 в России зафиксировано 355 смертей от коронавирусной инфекции. Общее число умерших с начала пандемии достигло 27 656 человек, - сообщает сайт «Стопкоронавирус».

Из регионов самые высокие количественные показатели смертности в Москве: 69 - за сутки и 6713 в общем.

Санкт-Петербург занимает второе место с результатами 36 и 3801 соответственно.

Отметим, что это не рекордная смертность за сутки в городе. Повторение самого высокого показателя было зафиксировано 28 октября, когда отмечена гибель 57 пациентов.

А вот заболеваемость по Петербургу опять побила рекорд и превысила 800 человек.