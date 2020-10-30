Предприятие-фантом, продавшее 114 тонн творога, нашли в Санкт-Петербурге

"Фантомную" фирму-посредника по поставке молочной продукции нашли в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты петербургского управления Россельхознадзора выявили предприятие-фантом, которое перепродавало молочную продукцию, но существовало только на бумаге. Когда инспекторы пришли лично проверить работу фирмы, по указанному адресу нашелся лишь жилой дом.

- Анализ данных показал, что на площадку ООО «Фермерская лавка» за 2020 год поступило 114 тонн творога. Объект, согласно системе, был расположен на проспекте Римского-Корсакова. Однако в ходе выезда установлено, что по этому адресу расположен многоквартирный жилой дом, на территории которого не могут располагаться площади для хранения заявленного объема продукции, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Другими словами, фирма не могла хранить весь творог в квартире. И либо нарушала нормы хранения, либо существовала вообще только по документам. При этом данные о перемещениях молочной продукции поступали в специальную регистрационную систему.

Теперь деятельность фирмы приостановлена, ее учредителей ищет Россельхознадзор.