Меры социальной поддержки индексируют в 2021 году в Санкт-Петербурге

В 2021 году меры социальной поддержки будут индексированы в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с 2021 года будут индексированы меры социальной поддержки. Об этом в пятницу, 30 октября 2020 года, сообщили в администрации города. Как известно, постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов. Коэффициент индексации не уточняется.

- Также в документе определена индексация размера финансирования расходов, связанных с оплатой услуг по оказанию бесплатной юридической помощи, ежемесячной денежной выплаты по договору пожизненной ренты на коэффициент равный 1,034, ежемесячных доплат к пенсии государственным гражданским и муниципальным служащим на коэффициент равный 1,039, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Отметим, что в Петербурге действуют много программ по поддержке населения. Также в будущем году планируется расселить более 1 тысячи коммунальных квартир. Сейчас город проработал новый порядок, чтобы огромные квартиры как можно быстрее освободить от большого количества жильцов.