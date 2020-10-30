Роспотребнадзор: основной рассадник коронавируса - общественный транспорт

Транспорт- - главный рассадник коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава регионального управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк считает, что главный рассадник коронавируса – это общественный транспорт. Такое заявление она сделала на прошедшем при правительстве Ленобласти совещании, посвященному ситуации с распространением «ковида».

- Раздавать маски – это хорошо. Но у нас люди уже понимают, что в торговый центр могут и не пустить без нее. У нас основной рассадник инфекции на данный момент – общественный транспорт. Поэтому, если есть возможность, то раздавать маски у метро, на автовокзалах, - попросила губернатора Ленобласти Ольга Историк.

Александр Дрозденко на это предложение ответил, что оно принимается полностью, и акция по раздаче масок, которая пройдет в регионе в ближайшие дни, затронет и места скопления пассажиров транспорта.

Напомним, что на том же совещании глава областного Роспотребнадзора рассказала и о повторных случаях заражения коронавирусом, которых в регионе уже немало.