Туман окутал Санкт-Петербург утром 30 октября 2020 года

Плотный туман укутал Петербург утром 30 октября Фото: Лилия КОЗЛОВА

Утро пятницы, 30 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге началось с тумана. Плотная пелена опустилась на город к 10 часам утра и окутала северные районы. Видимость на дорогах, да и просто из окон домов, стала минимальная. Так, например, в Выборгском районе дымка оказалась настолько густой, что закрывала все вокруг себя на расстоянии метров 50-ти.

Пелена закрыла в основном северные районы города Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- Очень сильный туман на улице. В Выборгском и Приморском районах все затянуло, - рассказали "КП-Петербург" читатели.

В тумане скрылся и намыв на Васильевском острове Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Однако туман опустился не на весь город. По словам жителей юга - в Купчино пелена не показалась. Видимо, затянуло районы, которые ближе к заливу.

Напомним, что ранее МЧС города и области предупреждали о том, что на город опустится туман. Также спасатели рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок, пока видимость на дорогах плохая, чтобы избежать возможных аварий.