Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Туман окутал Санкт-Петербург утром 30 октября 2020 года

Плотная пелена опустилась на северные районы города
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Плотный туман укутал Петербург утром 30 октября

Плотный туман укутал Петербург утром 30 октября

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Утро пятницы, 30 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге началось с тумана. Плотная пелена опустилась на город к 10 часам утра и окутала северные районы. Видимость на дорогах, да и просто из окон домов, стала минимальная. Так, например, в Выборгском районе дымка оказалась настолько густой, что закрывала все вокруг себя на расстоянии метров 50-ти.

Пелена закрыла в основном северные районы города

Пелена закрыла в основном северные районы города

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- Очень сильный туман на улице. В Выборгском и Приморском районах все затянуло, - рассказали "КП-Петербург" читатели.

В тумане скрылся и намыв на Васильевском острове

В тумане скрылся и намыв на Васильевском острове

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Однако туман опустился не на весь город. По словам жителей юга - в Купчино пелена не показалась. Видимо, затянуло районы, которые ближе к заливу.

Напомним, что ранее МЧС города и области предупреждали о том, что на город опустится туман. Также спасатели рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок, пока видимость на дорогах плохая, чтобы избежать возможных аварий.