Останки взрослого человека с ребенком и боевые припасы времен Великой Отечественной войны нашли под Санкт-Петербурге

Человеческие останки и мину времен войны нашли под Петербургом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Поисковый отряд "Рубеж-2" сделал очередную находку времен Великой Отечественной войны. В четверг, 29 октября 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что в Ломоносовском районе Ленинградской области активисты раскопали останки людей и боеприпасы. Специалисты выехали на место, чтобы осмотреть находку.

- Боеприпасы и человеческие останки были найдены в деревне Новая Буря, в 50 метрах от дороги ведущей в Лопухинку из Санкт-Петербурга, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Все останки находились на территории 10 на 30 метров. Там находились фрагменты костей, среди них взрослые и детские кости. Предположительно, это погибшие во время Великой Отечественной войны.

Там же недалеко специалисты нашли мину, которую немедленно огородили.

Сейчас продолжается исследование на месте. Обстоятельства гибели людей и установление их личности продолжается.