Человеческий скелет откопали под теплотрассой в центре города в Ленинградской области

Скелет человека откопали в центре Светогорска в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области нашли человеческий скелет прямо в центре города Светогорск, Выборгского района. В четверг, 29 октября 2020 года, в полицию поступило сообщение от директора ООО "Светогорское Жилищно-коммунальное хозяйство", который рассказал, что во время капитального ремонта на улице Победы нашли останки.

- В час дня на улице Победы в 500 метрах от дома 1 по Красноармейской улице в Светогорске шли работы по капитальному ремонту участка теплотрассы. Когда начались раскопки, то в бетоне рабочие нашли скелет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Причем, человеческие кости лежали в специальном технологическом лотке. Специалисты, осмотрев останки, развели руками - на вид определить пол, возраст, а также причину смерти человека невозможно.

Находку аккуратно собрали и отправили в морг, чтобы провести ряд экспертиз. Дело находится под контролем следственного комитета Ленобласти.