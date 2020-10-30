Петербуржцы после Хэллоуина смогут сдать тыквы на смузи для лошадей

Тыквами, оставшимися после Хэллоуина в Санкт-Петербурге, накормят животных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Северной столице после празднования Хэллоуина пройдет сбор использованных тыкв. Съедобные овощи с удовольствием примут в дар в центре реабилитации лошадей «СвободаЦентр». Коням обещают приготовить полезный смузи, а если будет переизбыток тыквы, то ее засушат в качестве лакомства для животных на зиму.

По словам организаторов акции, пункт приема тыкв расположится в благотворительном магазине «Спасибо!». Находится он в доме № 5 по Чкаловскому проспекту на Петроградской стороне. Принести туда использованные тыквы можно 1 и 2 ноября в часы работы магазина - с 11:00 до 21:00.

Такую необычную акцию проводят уже второй год подряд совместно с благотворительным фондом «Я свободен», который помогает бездомным животным. Любопытно, что в прошлом году удалось собрать целых 800 кг тыквы и накормить всех обитателей центра реабилитации.