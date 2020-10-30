Временный госпиталь в Ленэкспо снова начал принимать больных коронавирусом в Санкт-Петербурге с 30 октября

Возобновлена работа временного инфекционного госпиталя, развернутого в павильоне № 7 «Ленэкспо» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Временный госпиталь в Ленэкспо снова начал принимать больных коронавирусом. С пятницы, 30 октября 2020 года, медучреждение, развернутое в павильоне № 7 комплекса, готово заботиться тех зараженных, которые переносят коронавирус в легкой форме и не могут изолироваться дома, проживая с пожилыми родственниками и малолетними детьми или в коммунальных квартирах. Также госпиталь будет принимать из больниц на долечивание пациентов с COVID-19, требующих постоянного медицинского наблюдения.

- В павильоне все готово для начала работы. Здесь развернуты 1000 коек. Условия размещения удовлетворяют необходимым требованиям. Пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Он добавил, что Ленэкспо поможет снизить нагрузку на городские стационары, в которых оказывают помощь пациентам в средне-тяжелом и тяжелом состоянии.

Сейчас 17 стационаров Петербурга принимают больных коронавирусом. Из 7,7 тысяч коек свободен 21 процент.