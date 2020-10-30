В Михайловском театре отреагировали на смерть главного дирижера Александра Ведерникова

В Михайловском театре потрясены смертью главного дирижера. Фото: vk.com/mikhailovsky_theatre

В Михайловском театре прокомментировали внезапную смерть музыкального руководителя и главного дирижера Александра Ведерникова, который скончался утром 30 октября в одной из московских больниц. Предварительной причиной смерти 56-летнего музыканта стали осложнения после коронавируса. Болезнь полностью поразила его легкие.

- Из жизни ушел выдающийся музыкант. Для меня лично, для Михайловского театра, для всего музыкального мира — это невосполнимая утрата. И именно сейчас я хочу обратиться ко всем коллегам и напомнить о том, что нельзя недооценивать опасность короновируса, - заявил художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман.

Пресс-служба театра сообщает, что 10 ноября показ спектакля «Сельская честь» - последнего, которым дирижировал Александр Ведерников – будет посвящен памяти заслуженного деятеля искусств России.