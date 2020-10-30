Требовать надеть маску в Ленобласти начнут по громкоговорителям

В Ленобласти включат громкоговорители, чтобы напоминать о правиле - носить маску Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области снова будут задействованы системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. В выходные, 31 октября и 1 ноября 2020 года, голос из громкоговорителя напомним местным жителям о том, что необходимо соблюдать масочный режим. Это правило необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

- До жителей области будет доведена информация о том, что в Российской Федерации решением главного санитарного врача, введено обязательное ношение масок, в случае нарушения — предусмотрены штрафы, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Напомним, что в области на сегодняшний день коронавирусом заболели уже более 11 тысяч человек, из них выздоровели 6,5 тысяч пациентов. От инфекции скончались 116 человек.

В регионе действует система "светофора", по которой вводятся ограничения в зависимости о того, в каком эпидемическом положении находится тот или иной район.