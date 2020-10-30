Стало известно о переходе на дистанционное обучение школ Ленинградской области

В Ленобласти рассказали о планах введения удаленки в школах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Администрация Ленинградской области в пятницу, 30 октября 2020 года, официально заявила, что не собирается переводить школьников на дистанционное обучение. Сейчас, с 26 октября, дети находятся на осенних каникулах, но после отдыха вернутся за парты.

- Ситуация в школах стабильная, основания для дистанционного обучения нет, - сообщил председатель общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов в ходе регионального штаба по коронавирусу.

Напомним, что каникулы в Ленобласти официально не продлевали. Однако дети вернутся в школы только 9 ноября. Три дня после каникул для всех учеников проведут спортивные уроки, чтобы укрепить иммунитет.

Что касается детских садов, то они продолжат работать в обычном режиме во всех районах области. Никаких ограничений по количеству детей в группах или по приему в группы детей только работающих родителей вводить не планируется.