Маску нужно иметь до входа в автобус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургских автобусах не будут продавать маски для пассажиров. Об этом заявили в дирекции одного из крупнейших перевозчиков города «Пассажиравтотрансе». Причины довольно просты: продавать что-то можно только при наличии кассы. А у кондукторов и без этого работы хватает.

- Прежде всего, перевозчик не вправе заниматься торговлей, поскольку это не предусмотрено уставом. Во-вторых, реализация товаров предполагает применение контрольно-кассовой техники, выдачу чеков, - заявили «Невским новостям» в пресс-службе транспортной компании.

Там отметили, что пассажиры могут купить средства индивидуальной защиты почти везде, так что в торговле масками в салоне автобуса потребности нет.

Отметим, что в некоторых городах России маски в транспорте выдают бесплатно. А в Ленобласти это намерены делать на остановках и у метро. При этом именно общественный транспорт глава областного управления Роспотребнадзора назвала основным рассадником коронавируса.